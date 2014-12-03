РНБО: На Донбасі активізувалися проукраїнські партизани

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожВ Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа""Ми вже давно мали і маємо інформацію про активізацію дій невеличких партизанських загонів. Вони дійсно проявляють активність, знешкоджуючи і бойовиків, і техніку. Є інформація, що до цих груп приєднуються і колишні представники бандформувань - із тих, які вже зрозуміли, чим насправді є так звані "ЛНР" і "ДНР", - сказав Лисенко.