РНБО: На Донбасі активізувалися проукраїнські партизани

14:59, 03 грудня 2014
Політика
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У Раді національної безпеки та оборони констатують активізацію проукраїнських партизанських загонів на захоплених бойовиками територіях Луганщини і Донеччини.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожВ Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа""Ми вже давно мали і маємо інформацію про активізацію дій невеличких партизанських загонів. Вони дійсно проявляють активність, знешкоджуючи і бойовиків, і техніку. Є інформація, що до цих груп приєднуються і колишні представники бандформувань - із тих, які вже зрозуміли, чим насправді є так звані "ЛНР" і "ДНР", - сказав Лисенко.

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