Бойовики «ЛНР» поки не підтвердили дату зустрічі контактної групи по Донбасу

Про це сказав так званий «повноважний представник ЛНР» на мінських переговорах Владислав Дейнего, передає ТАСС.

"Я бачив цю дату тільки у ЗМІ, у нас інформації про це поки немає", - сказав він.

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Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України може відбутися в неділю, 21 грудня, в Мінську.