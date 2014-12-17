СБУ пояснила закриття аеропортів загрозою ракетної атаки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Рішення про закриття трьох аеропортів приймалося Державіаслужбою на підставі інформації, наданій одним із підрозділів Міністерства оборони, щодо потенційної загрози руху цивільних повітряних суден в зоні АТО, зокрема, отримана інформація, що на території Луганської та Донецької областей були розгорнуті ракетні комплекси класу “земля-повітря” (“Бук”, “Панцир” та інші), максимальна дальність дії яких 250 км. Тому рішення було прийнято на упередження для неповторення ситуації з «Боїнгом», - сказала Гітлянська.

Читайте такожАеропорт у Запоріжжі має відновити роботу до вихідних - СБУЗа її словами, закриття повітряного простору у разі виникнення небезпеки є нормальною світовою практикою.

Гітлянська зазначила, що аеропорти Харкова і Дніпропетровська вже відкрито.

Аеропорт Запоріжжя також відкриється, щойно всі структури будуть упевнені у безпеці.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня до ранку 16 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.

Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відновили свою роботу вранці 16 грудня.

При цьому Запорізький аеропорт не працюватиме до суботи, 20 грудня.