СБУ пояснила закриття аеропортів загрозою ракетної атаки

16:10, 17 грудня 2014
Політика
0 0

Рішення про тимчасове закриття аеропортів у деяких містах України приймала Державна авіаційна служба на підставі інформації про наявність у бойовиків ракетних комплексів класу «земля-повітря», радіус дій яких сягає 250 км і може створити небезпеку для літаків цивільної авіації.

Аеропорти закрили через загрозу цивільній авіації з боку бойовиків / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Рішення про закриття трьох аеропортів приймалося Державіаслужбою на підставі інформації, наданій одним із підрозділів Міністерства оборони, щодо потенційної загрози руху цивільних повітряних суден в зоні АТО, зокрема, отримана інформація, що на території Луганської та Донецької областей були розгорнуті ракетні комплекси класу “земля-повітря” (“Бук”, “Панцир” та інші), максимальна дальність дії яких 250 км. Тому рішення було прийнято на упередження для неповторення ситуації з «Боїнгом», - сказала Гітлянська.

Читайте такожАеропорт у Запоріжжі має відновити роботу до вихідних - СБУЗа її словами, закриття повітряного простору у разі виникнення небезпеки є нормальною світовою практикою.

Гітлянська зазначила, що аеропорти Харкова і Дніпропетровська вже відкрито.

Аеропорт Запоріжжя також відкриється, щойно всі структури будуть упевнені у безпеці.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня до ранку 16 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.

Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відновили свою роботу вранці 16 грудня.

При цьому Запорізький аеропорт не працюватиме до суботи, 20 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter