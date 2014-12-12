Державіаслужба повністю закрила польоти в Запоріжжя, Дніпропетровськ та Харків

Про це повідомив УНІАН голова ГАС Денис Антонюк.

«Закрили сьогодні з 22.00 UTC (00:00 київського часу) польоти в Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. З міркувань безпеки», - сказав він.

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Антонюк не повідомив причин і подробиць рішення, а також не сказав, коли польоти в ці аеропорти буде відновлено.

Польоти в інші аеропорти Одеси, Львова та Києва виконуються в чинному режимі.