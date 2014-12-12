Державіаслужба повністю закрила польоти в Запоріжжя, Дніпропетровськ та Харків
23:01, 12 грудня 2014Суспільство
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Державна авіаційна служба з 00.00 київського часу закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя
Державіаслужба повністю закрила польоти в Запоріжжя, Дніпропетровськ та Харків/ radioscanner.ru
Про це повідомив УНІАН голова ГАС Денис Антонюк.
«Закрили сьогодні з 22.00 UTC (00:00 київського часу) польоти в Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. З міркувань безпеки», - сказав він.
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Антонюк не повідомив причин і подробиць рішення, а також не сказав, коли польоти в ці аеропорти буде відновлено.
Польоти в інші аеропорти Одеси, Львова та Києва виконуються в чинному режимі.
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