Порошенко хоче балотуватися в депутати Європарламенту після закінчення каденції

Про це, виступаючи в польському Сеймі, заявив президент України Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.

"Революція гідності досягне своєї мети тільки тоді, коли на сайті ЄС з’явиться версія українською мовою", - заявив Порошенко.

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"Я мрію, що після завершення президентської каденції, чи каденцій, я буду мати можливість балотуватися депутатом Європейського парламенту від України", - додав президент.

Раніше повідомлялось, що Петро Порошенко внесе в Раду законопроект про відмову від позаблокового статусу. Про це він заявив виступаючи в польському парламенті.