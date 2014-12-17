Порошенко проситиме Раду скасувати позаблоковий статус

Про це він заявив виступаючи в польському парламенті.

Він заявив, що "в умовах, коли зруйновано політичну рівновагу, коли зруйнована стабільність Європи ми маємо шукати нові засоби забезпечення спільної безпеки", передає Українська правда.

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Для цього Порошенко пообіцяв внести у Раду законопроект про скасування позаблокового статусу.