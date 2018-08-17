ЦВК саботувала призначення виборів у об’єднаних громадах за вказівкою Банкової – голова УКРОПу

16 серпня члени ЦВК так і не спромоглися включити до порядку денного чергового засідання питання призначення виборів у ОТГ на 28 жовтня.

Центральна виборча комісія саботувала призначення виборів у об'єднаних територіальних громадах, які мали відбутися восени цього року. Тим самим орган укотре довів свою повну залежність від Адміністрації Президента. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

Парламентар зазначив, що 16 серпня члени ЦВК так і не спромоглися включити до порядку денного чергового засідання питання призначення виборів у ОТГ на 28 жовтня. Проект рішення набрав лише п’ять з восьми необхідних голосів. Крайній термін для призначення виборів минув 17 серпня, однак члени комісії так і не зібралися на засідання.

«Вказівку Банкової ЦВК не призначати чергові місцеві вибори можу пояснити не інакше як страхом програти в ОТГ», – написав Тарас Батенко.

На думку нардепа, очевидно, що місцеві вибори в Україні взагалі не відбудуться до переобрання президента.

«Негативний результат на місцевому рівні не має псувати нерви Петру Олексійовичу й відвертати від головного – як перевершити Кучму та Януковича і фальсифікувати президентські вибори 2019 року. Іншої мотивації я не знаходжу», – зауважив укропівець.

9 серпня 2018 року ЦВК незаконно зупинила підготовку до місцевих виборів у ОТГ восени 2018 року. На думку комісії, організації виборів може зашкодити скасування Конституційним Судом Закону «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року. Всупереч вимогам українського законодавства, ЦВК навіть не звернулася до КСУ за офіційним роз’ясненням щодо ухваленого рішення.

Нагадаємо, Тарас Батенко закликав Центральну виборчу комісію забезпечити призначення та проведення перших і додаткових місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах восени 2018 року. Відповідне депутатське звернення укропівець направив голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Як відомо, восени цього року перші та додаткові місцеві вибори заплановані у 98 об'єднаних територіальних громадах. Проголосувати на них мають майже 900 тисяч українців.