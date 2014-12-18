Порошенко вірить, що український прапор знову замайорить над Кримом
02:58, 18 грудня 2014Політика
1 0
Президент України Петро Порошенко заявив, що жодного виправдання анексії Криму не існує, але висловив упевненість, що український прапор знову замайорить над півостровом.
REUTERS
Про це глава Української держави сказав під час виступу у польському Сеймі.
“Крим для нас є незагоєна рана. Ніякого виправдання кримській анексії не існує. Це брутальне порушення міжнародного права», - сказав він.
Порошенко при цьому підкреслив, що вірить в те, “що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом”.
Читайте такожПорошенко: Криза на Донбасі може завершитися через три тижні, якщо виведуть іноземні війська
Крім того, він зазначив, що українсько-польська співпраця є прикладом конструктивної взаємодії між нашими країнами на різних рівнях.
Він додав, що Україні та Польщі є чим пишатися в новітній історії, та подякував Польщі за підтримку на шляху євроінтеграції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter