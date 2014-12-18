Порошенко вірить, що український прапор знову замайорить над Кримом



Про це глава Української держави сказав під час виступу у польському Сеймі.

“Крим для нас є незагоєна рана. Ніякого виправдання кримській анексії не існує. Це брутальне порушення міжнародного права», - сказав він.

Порошенко при цьому підкреслив, що вірить в те, “що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом”.

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Крім того, він зазначив, що українсько-польська співпраця є прикладом конструктивної взаємодії між нашими країнами на різних рівнях.

Він додав, що Україні та Польщі є чим пишатися в новітній історії, та подякував Польщі за підтримку на шляху євроінтеграції.