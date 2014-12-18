Путін промимрив щось невиразне у відповідь на питання про загиблих в Україні російських солдатів (відео відповіді)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Що стосується, хто і за що несе відповідальність: у нас в Росії, власне кажучи, як і майже в будь-президентської республіки, за все відповідає президент. А що стосується військовослужбовців - за їх долю відповідає верховний головнокомандувач, звертаю увагу, у нас це одне і теж саме обличчя", - сказав Путін, відповідаючи на питання УНІАН, скільки РФ відправила російських військових воювати в Україну і що б Путін хотів сказати родичам загиблих російських солдатів і офіцерів.

"Всі люди, які за покликом серця виконують свій обов'язок або добровільно беруть участь у бойових діях, в тому числі і на «південному сході України, не є найманцями, тому що за це грошей не отримують", - сказав Путін.

Відео питання Путіну про загиблих російських солдатів: