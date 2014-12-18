Європарламент ратифікував Угоду про асоціацію з Грузією

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, відповідне голосування відбулося сьогодні у Страсбурзі в рамках планерного засідання ЄП.

У зв’язку з цим президент Європарламенту Мартін Шульц привітав народ Грузії з цим „історичним моментом у відносинах між ЄС та Грузією”.

«Укладення угоди було підтримано переважною більшістю Європейського парламенту і є результатом зусиль, яких доклала грузинська влада в рамках «Східного партнерства», - наголосив Шульц.

Читайте такожПосол США: НАТО визнає прагнення Грузії до членства, в України цього немає

За його словами, європарламентарії упевнені, що Угода про асоціацію ЄС-Грузія буде «сходинкою» Грузії на шляху до подальших реформ, у створенні демократичного суспільства, яке характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю, рівністю і дотриманням прав людини.

„Зараз необхідно, щоб Грузія повністю виконала угоду і продемонструвала свою тверду прихильність загальним цінностям і принципам Європейського Союзу. Особливого значення має забезпечення верховенства права та проведення подальших реформ у судовій гілці влади. Європейський парламент залишається надійним партнером та другом Грузії і сподівається на подальшу плідну співпрацю”, - заявив Шульц.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Брюсселі Україна, Молдова та Грузія підписали угоди про асоціацію з ЄС.

Парламент Грузії ратифікував Угоду про асоціацію з ЄС на засіданні в рамках позачергової сесії 18 липня.