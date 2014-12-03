НАТО створить в Грузії навчальний центр
05:35, 03 грудня 2014Світ
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що альянс буде сприяти створенню на території Грузії навчальногоцентру, в роботі якого візьмуть участь інструктори північноатлантичного блоку.
REUTERS
Про це Столтенберг заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу в Брюсселі, повідомляє офіційний сайт організації.
"Ми будемо направляти експертів з НАТО для консультації з таких питань, як військове навчання і військова реформа. І ми будемо сприяти будівництву нового навчального центру Грузія-НАТО з інструкторами НАТО", - сказав Столтенберг.
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На зустрічі глави МЗС країн НАТО обговорили хід реалізації рішень, прийнятих на саміті альянсу в Уельсі у вересні цього року. Серед цих рішень було прийняття пакету розширення співробітництва з Грузією, у тому числі створення навчального центру.
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