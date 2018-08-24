Гройсман зустрівся з Болтоном: обговорили "Північний потік-2" і санкції проти РФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон обговорили питання співпраці в контексті співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, посилення санкційного тиску на РФ і протидію реалізації проекту «Північний потік-2».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося на зустрічі Гройсмана та Болтона, який відвідує Україну з нагоди Дня Незалежності.

Гройсман подякував уряду США за підтримку незалежності України і у питанні відновлення територіальної цілісності.

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«У нас велике спільне майбутнє. Нам є про що говорити і на чому формувати подальшу співпрацю», - додав він.

Своєю чергою Болтон зазначив, що бути в Києві в День Незалежності – це велика честь і привілей.

«Я чекаю на наші перемовини - по різних питаннях і на бачення того, як ми можемо поглибити співпрацю», - сказав радник президента США.

«Під час зустрічі сторони торкнулися багатьох тем – як двосторонньої, так і міжнародної співпраці, передусім в контексті співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, посилення санкційного тиску на країну-агресора та протидії реалізації проекту «Північний потік-2»», - зазначається у повідомленні.

Окремо співрозмовники відзначили зростання товарообігу між державами. Так, минулого року взаємний товарообіг зріс більш ніж на третину і становив 4,7 млрд дол.

Глава уряду України також нагадав, що попереду – реалізація спільних виробничих планів в енергетичній сфері, в авіабудуванні та виробництві залізничних локомотивів.