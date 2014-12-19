ГПУ об'єднала всі злочини Януковича в одне провадження за статтею "державна зрада"

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив генпрокурор Віталій Ярема, пише Українська правда.

"Сьогодні, відповідно до консультацій, які ми проводимо і з адвокатами родичів Небесної сотні, і з провідними фахівцями в сфері юриспруденції, ми вирішили об'єднати всі ці провадження в одне єдине. Дати йому кваліфікацію як "державна зрада", зокрема й "замах на державний устрій" - це 109 стаття, а також 255 стаття - "створення злочинної організації" Віктором Януковичем", - повідомив Ярема.

"Ми охоплюємо період з 2010 року, коли під його тиском на КС були вчинені деякі протиправні дії, пов’язані з "тушками"… потім наступне рішення – зміна державного устрою і врешті розкрадання, переслідування політиків Луценка, Тимошенко, і в кінці кінців, що призвело до трагічних подій, закінчуючи 20 лютого", - повідомив Ярема.

"Це все знаходиться в рамках одного провадження, яке перебуває у керівника управління спеціальних розслідувань", - сказав Ярема.

"Ми намагаємось показати суспільству, що 4 роки перебування на посаді Януковича - це злочинна організація, яка мала на меті захопити владу і збагачуватись за рахунок українців і нашої держави", - зазначив він.

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"Ми будемо проводити заочне засудження Януковича, якщо нам не вдасться його привезти в країну", - також зазначив він.

Ярема також додав, що оточення Януковича, його адвокати та ще 22 особи з санкційного списку ЄС і 29 – в санкційному списку Швейцарії намагаються забрати свої кошти і зняти санкції.

"Я сподіваюсь, що жодна копійка з України з банків не буде повернута цим особам, які перебувають в розшуку", - додав він.