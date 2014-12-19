Горбачов заявив, що ОБСЄ не забезпечує безпеку в світі

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал RT.

"Я б не сказав "безглузда"... Ось зараз вони там в Україні топчуться, дивляться їхні спостерігачі і так далі. А мова йде про інше. Адже ми з американцями і європейцями про яку безпеку говорили - від Бреста до Ванкувера. Причому малося на увазі, що вона охоплює європейські країни плюс Канаду та Америку", - сказав Горбачов.

На його думку, цьому органутреба було дати найбільші права - "щоб він міг будь-кого зупинити і на будь-якій стадії втрутитися в процес, якщо він набуває небезпечного характеру".

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"Тут контроль був би завжди... Там, де ядерна зброя, контроль і відповідальність повинні бути дуже високі. Треба знову повернутися до цього. Треба будувати єдину Європу, європейський дім. А ми в європейському домі, а з нами з'ясовують стосунки", - заявив екс-президент СРСР.