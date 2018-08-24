"Пам'ятаємо боротьбу за свободу": лідери європейських країн привітали українців з Днем Незалежності

Лідери європейських країн надсилають на адресу президента Петра Порошенка вітання з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, президент Литви Даля Грібаускайтє побажала Україні процвітання, миру та єдності.

Грібаускайтє зауважила, що 27 років тому, коли Україна проголосила свою незалежність, та упродовж останніх років важких випробувань український народ продемонстрував всьому світу, що він дбає про свободу та готовий боротися за неї, беручи відповідальність за власне майбутнє і за розвиток держави.

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«З такими рішучими, сильними та вільними духом громадянами Ваша країна є і залишатиметься вільною. У Литві ми добре пам’ятаємо гідну боротьбу наших друзів за свободу та єдність. Я щиро бажаю Вам берегти це та зберігати рішучість на складному, проте дуже необхідному шляху реформ. Литовський народ залишатиметься Вашим вірним другом та помічником у справі розбудови України, як успішної, незалежної, європейської та демократичної держави на континенті», - зазначається у вітанні.

Президент Литви наголосила, що для України є важливим продовжувати єднати суспільство заради роботи, спрямованої на забезпечення економічного відновлення, процвітання та безпеки всього населення.

«Всі українці мають відчути національний успіх. Це велика відповідальність для майбутнього Вашої держави та звітність перед всіма, хто боронив свободу України, хто встановлював та розвивав її», - зазначила вона.

Президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс побажав українцям миру і процвітання, підтвердивши постійну підтримку Румунією суверенітету та територіальної цілісності України.

«Хочу ще раз висловити підтримку європейським амбіціям Вашої країни та їх реалізації через демократичні перетворення, якими зможуть рівноправно користуватись усі громадяни України, в тому числі особи, що належать до румунської національної меншини», - зазначається у вітанні.

Лідер Болгарії Румен Радев побажав народу України миру та благополуччя.

«Болгарія продовжуватиме підтримувати європейський вибір українського народу, а також допомагати здійснювати реформи та утверджувати принципи демократії та верховенства права у Вашій країні», - написав він.

У вітанні президента Угорщини Яноша Адера зазначається, що Угорщина послідовно підтримуємо громадян України у всіх зусиллях в інтересах захисту територіальної цілісності та суверенітету держави.

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«Ми надаємо великого значення тому, щоб вдалося якомога скоріше досягти мирного врегулювання кризи на сході України, і вся Ваша країна могла розпочати свій поступ на шляху безперешкодного, мирного розвитку», - зазначив Адер.

За його словами, Угорщина зацікавлена у тому, щоб її сусідом була сильна та демократична Україна. Адер побажав українцям миру та сталого процвітання.

Президент Республіки Хорватія Колінда Грабар-Кітарович побажала українцям безпеки і стабільності та зауважила, що Хорватія бачить і цінує значний прогрес України, незважаючи на численні виклики, та готова поділитися досвідом у здійсненні складних реформ на європейському та євроатлантичному шляху.

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс передав українцям побажання успіхів, процвітання та миру.

«Хочу ще раз підтвердити незмінну та принципову позицію мого уряду щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також всебічну підтримку зусиль Вашого Уряду в імплементації важливих реформ, які зроблять вашу країну ще ближчою до Ваших європейських прагнень», - зазначається у вітанні.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо побажав українцям мирного і процвітаючого майбутнього.

«Фінляндія продовжує засуджувати порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Спільно з міжнародною спільнотою ми продовжуємо політику невизнання незаконної анексії Криму. Наша підтримка політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС є твердою», - зазначається у вітанні.