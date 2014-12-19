До Києва прибувають з візитом глави МЗС Німеччини та Угорщини

Зокрема, в ході свого візиту Франк-Вальтер Штайнмайер проведе зустріч зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, а також з керівництвом країни, повідомляє "Апостроф".

Читайте такожШтайнмайер: Путін не має довгострокової стратегії щодо України

Для угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто це буде перший візит в Київ. В ході запланованих зустрічей українська та угорська делегації обговорять питання євроінтеграції України, співробітництва в галузі енергетики, а також етнонаціональної політики.