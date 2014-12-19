Лавров заявив, що підписаний Обамою закон про підтримку України розірве відносини РФ і США

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі зазначив, що підписаний американським президентом Бараком Обамою закон "Про підтримку свободи", що загрожує новими санкціями проти Росії, здатний надовго підірвати нормальну взаємодію Москви і Вашингтона.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на МЗС РФ.

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"Обговорювалися проблематика палестино-ізраїльського врегулювання, ситуація в українській кризі. Сергій Лавров також вказав на те, що підписаний президентом США закон "Про підтримку свободи", що загрожує новими санкціями проти Росії, здатний надовго підірвати можливості нормальної взаємодії між нашими країнами", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама підписав закон H. R. 5859 "Акт у підтримку свободи в Україні", який дозволяє поставки зброї в Україну і уповноважує його ввести нові санкції проти РФ.