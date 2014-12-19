З моменту оголошення перемир'я бойовики більше 4 тисяч разів обстріляли сили АТО - Генштаб

За час перемир’я бойовики понад 4,3 тис. разів обстріляли позиції сил АТО, за час режиму тиші здійснили 128 обстрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. «З початку оголошення режиму припинення вогню, йдеться про 5 вересня, бойовиками було здійснено 4 тис. 311 обстрілів позицій українських військовослужбовців», - зазначив він. Читайте такожБойовики перегруповують свої війська на Старогнатівському плацдармі - Тимчук «З моменту оголошення режиму тиші бойовиками було здійснено 128 обстрілів позицій сил АТО», - додав Селезньов.

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