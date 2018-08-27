Порошенко заспокоює українців: найважче вже позаду

Президент наголосив, що зростання економіки відбувається в умовах війни.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що найважче вже позаду: скорочується інфляція, збільшуються золотовалютні резерви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки на Миколаївщину.

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«Найважче вже позаду. У нас зростає економіка, у нас скорочується інфляція, ми скорочуємо співвідношення боргу до ВВП, ми збільшуємо золотовалютні резерви. Ми робимо все можливе для того, щоб країна з впевненістю дивилась у майбутнє», - сказав він.

Порошенко також додав, що відкриваються нові школи, дитячі садки.

«Наголошую, що це надзвичайно важко робити, бо все це робиться під час війни. Майже 6% нашого ВВП ми змушені витрачати на сектор оборони і безпеки. Ви бачите, до яких кардинальних змін це призводить. І от решта, що лишається, вистачає ще для того, щоб реалізувати програму децентралізації. Дуже важливо, щоб всі були разом, всі працювали на людей, і люди відчували результати цієї праці», - наголосив президент.