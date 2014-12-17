Переговори контактної групи щодо Донбасу плануються в неділю - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

“В четвер, п’ятницю відбудеться відеоконференція в форматі тристоронньої контактної групи, і є надія, що в неділю в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи”, - сказав він.

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Порошенко також нагадав, що у вівторок відбулася телефонна розмова в "нормандському форматі" (з президентом Франції Франсуа Олландом, Федеральним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним - УНІАН), в ході якої обговорювалася ситуація на сході України.

"Ключове питання, яке піднімалося, - це виконання підписаного мінського протоколу та мінського меморандуму", - сказав Порошенко.

Зокрема, за його словами, мова йшла про негайне звільнення заручників, у тому числі української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

"Досягнута домовленість, що до кінця поточного року будуть вжиті всі зусилля для того, щоб звільнити всіх заручників", - додав голова держави.

Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.

16 грудня міністр закордонних справ Россі Сергій Лавров заявив, що затримка скликання тристоронньої контактної групи в Мінську пов'язана з бажанням так званих «ДНР» і «ЛНР» обговорювати економічну взаємодію з Україною.