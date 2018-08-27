"Зміни були б неможливими без підтримки з боку Президента", - заступник голови Миколаївської ОДА В’ячеслав Бонь

Перебуваючи у Миколаївській області 27 серпня 2017 р., Президент України урочисто заклав меморіальну капсулу у фундамент нового заводу підприємства «Агрофьюжн» у Снігурівці. Будівництво цього сучасного підприємства, що забезпечить постійною роботою близько ста жителів району, та ще до ста п’ятдесяти у сезон, стало можливим завдяки тому, що під контролем голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка тут було створено необхідну інфраструктуру. Насамперед це стосується ремонту автомобільної дороги Т-15-08 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате. Саме наявність надійних під’їзних шляхів дозволила власнику групи компаній «Агроф’южн» Сергію Сипку скерувати сюди серйозні інвестиції - вартість зведення аналогічного об’єкту, що вже працює на Миколаївщині, складає 900 млн грн.

- Закладка нового підприємства «Агроф’южну» - це не просто інвестиції в нашу область, це не просто нові робочі місця та відрахування в бюджети усіх рівнів, - підкреслив перший заступник голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, В’ячеслав Бонь. – Не менш важливо, що зведення таких заводів є величезним кроком в напрямку загального підвищення технологічних та інтелектуальних можливостей нашої області. Адже усі заводи групи компаній Агроф’южн оснащені енергозберігаючим технологічним обладнанням, зокрема, для виробництва томатної пасти. Найсучасніші очисні споруди дозволяють оберігати навколишнє середовище та ощадливо використовувати природні ресурси, зокрема воду. Всі виробничі процеси на підприємствах автоматизовані і направлені на збереження якості сировини і готового продукту – томатного пюре і томатної пасти, розфасованої в спеціальну асептичну тару. Лінія ж, яка буде розміщена на цьому підприємстві, до підвалин якого ми заклали сьогодні першу цеглину, взагалі є унікальною для України. Вона призначена для промислового виробництва високоякісного томатного порошку для забезпечення якісною сировиною підприємств харчової й переробної промисловості та експорту української продукції до країн Європи та країн Близького і Далекого сходу. Томатний порошок в Україні досі не виробляли. Це продукт глибокої переробки з високим показником доданої вартості.

Ці стрімкі та незворотні зміни були б неможливими без всебічної підтримки з боку Президента, -- продовжив В’ячеслав Бонь. На кожному етапі – у швидкому проходженні всіх етапів для отримання коштів на ремонт дороги, у максимально сприятливому режимі отримання підприємством усіх необхідних документів для будівництва нового заводу – в усьому ми відчували допомогу Петра Олексійовича, -- наголосив перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. – І я впевнений, саме так в Україні мають відбуватися усі процеси взаємодії між бізнесом та владою, між владою, бізнесом та місцевим самоврядуванням. Це є запорукою нашого зростання. Це, зрештою, є одним з наріжних каменів нашої незалежності.

Прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації