Суд почне розгляд справи про незаконність призначення Труби на посаду директора ДБР 6 вересня

До суду звернувся народний депутат Македон, який брав участь у конкурсі на посаду в ДБР, але не пройшов.

6 вересня Окружний адміністративний суд Києва розпочне розгляд позову народного депутата Юрія Македона щодо незаконності призначення Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Труба сказав на прес-конференції.

За словами директора ДБР, до суду з позовом про порушення його прав звернувся народний депутат Македон (фракція «Блок Петра Порошенка»), який брав участь у конкурсі на посаду в бюро, але не пройшов.

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Як повідомляв УНІАН, у травні до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов Македона до комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідування, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії відповідної комісії щодо розгляду кандидатури, проведення рейтингового голосування, відбору та внесення подання прем’єр-міністру про призначення Романа Труби на посаду директора ДБР», - повідомили тожі в суді.

Македон просить суд визнати протиправним і скасувати рішення комісії про відбір Труби на посаду та про внесення подання прем’єр-міністра про його призначення на відповідну посаду.