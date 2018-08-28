Україна закрила своє представництво при СНД

При цьому Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні Ради голів урядів СНД.

Україна в серпні закрила своє представництво при статутних органах Співдружності Незалежних Держав.

Про це заявив у вівторок журналістам глава виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає ТАСС.

"У серпні місяці було закрито представництво України при статутних органах Співдружності, але контакт у нас з Україною залишається, ми здійснюємо його в Мінську через посольство України в Республіці Білорусь", - сказав він.

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"Там виділений спеціальний співробітник, і я в цьому нічого трагічного не бачу, тому що у нас десять років тому така ситуація була", - зазначив Лебедєв.

Він уточнив, що тоді радник одного з посольств поєднував свою діяльність в дипмісії з представленням інтересів своєї країни при статутних органах СНД. "Я все-таки сподіваюся, що Україна збереже свою присутність в СНД", - сказав Лебедєв.

При цьому він зазначив, що Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, яке відбудеться в листопаді в Астані.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції про відкликання українських представників.

У той же день РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

19 травня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

Верховна Рада після внесення Кабміном повинна розглянути документи, що стосуються виходу України з складу органів СНД.