РНБО підтримала припинення участі українських представників у діяльності органів СНД

Також РНБО доручила МЗС вжити заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.

Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби РНБО стосовно сьогоднішного засідання Ради та ухвалених нею рішень.

"Рада також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна ввела нові та продовжила старі санкції проти РосіїЯк повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах Співдружності незалежних держав (СНД), і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.

"Другим пунктом порядку денного (РНБО – УНІАН) є проект рішення про припинення дії окремих угод щодо Співдружності незалежних держав. Міністр закордонних справ Павло Клімкін докладно проінформує про це, ми провели кілька нарад", - сказав глава держави.

"Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України", - зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна не була ніколи членом СНД. "Ми не можемо вийти звідти, куди Україна ніколи не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД", - сказав глава держави.