Президент підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД

Указом ведено у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав.

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це глава держави заявив під час виступу у Вінниці на урочистостях з нагоди Дня Європи.

«І сьогодні ми зробили все можливе, щоб перетнути рубікон, повертаючись до Європейського Союзу. Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД», - повідомив Порошенко.

«Нам там немає більше що робити. Ми рухаємося разом в Європу», - наголосив глава держави.

Читайте такожРНБО підтримала припинення участі українських представників у діяльності органів СНД

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні РНБО Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.

Того ж дня РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.