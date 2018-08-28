Парубій заявив, що його донька не має жодної нерухомості

Також голова ВР прокоментував інформацію щодо приховування доходів його дружини. Він пояснив, що у довідці про доходи з місця її роботи недорахували 232 гривні 62 копійки.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його неповнолітня донька не має у власності жодної нерухомості, як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на данні НАЗК.

Про це йдеться у коментарі Парубія, переданому його прес-секретарем журналістам.

Читайте такожМіністр юстиції Петренко прокоментував дорогий відпочинок у Туреччині (фото, відео)

"Хочу повідомити, що інформація поширена у ЗМІ про те, що я нібито приховав нерухомість моєї доньки – не відповідає дійсності. Моя неповнолітня донька не мала і не має жодної нерухомості. Все своє життя вона проживає разом з нами у батьківській квартирі", - йдеться у повідомленні.

Також голова ВР прокоментував інформацію щодо приховування доходів його дружини. За його словами, у довідці, яку його дружина отримала за місцем роботи, у Львівському національному університеті, не було зазначено 232 гривні 62 копійки, які вона отримала за те, що як науковий співробітник була залучена до роботи у журі конкурсу наукових проектів Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

"Наскільки мені відомо, НАЗК вже заявило, що ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-1 ККУ, у моїх деклараціях не виявлено", - додав Парубій.

Раніше повідомлялося, що Парубій у декларації за 2015 рік вказав недостовірні відомості про доходи його дружини, а в декларації за 2017 рік не вказав відомості про нерухоме майно, яке належить його дочці.