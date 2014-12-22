Портнов заявив, що планує повернутися до Києва
02:11, 22 грудня 2014Політика
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Екс-заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов вже наступного року планує повернутися до Києва.
Андрій Портнов вже наступного року планує повернутися до Києва
Про це, колишній посадовець, який нині мешкає в Москві, повідомив в ефірі каналу 1+1, повідомляє УНН.
"Збираюсь повертатись наступного року до Києва. Бо юридично до мене жодного обвинувачення на території України або іншої держави немає. Немає жодного обвинувального акту та жодного повідомлення про підозру" - зазначив Портнов і додав, що нещодавно отримав шенгенську мультивізу.
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