Портнов заявив, що планує повернутися до Києва

Про це, колишній посадовець, який нині мешкає в Москві, повідомив в ефірі каналу 1+1, повідомляє УНН.

"Збираюсь повертатись наступного року до Києва. Бо юридично до мене жодного обвинувачення на території України або іншої держави немає. Немає жодного обвинувального акту та жодного повідомлення про підозру" - зазначив Портнов і додав, що нещодавно отримав шенгенську мультивізу.

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