Портнов не знаходиться у розшуку – Ярема

Про це заявив Генеральний прокурор України Віталій Ярема, відповідаючи на запитання журналістів «Української правди» щодо можливого повернення Портнова в Україну та систематичні судові програші Генпрокуратури (суди вісім раз виносили рішення проти ГПУ).

«Він судиться з Махніцьким (Олег Махніцький, попередник Яреми на посаді Генпрокурора – прим. Ред.) за те, що той колись його назвав злочинцем. Це їхні питання, хай судяться, - відповів Ярема. - Що стосується цієї особи, то на сьогоднішній день він дійсно не перебуває в розшуку. Але його діяльність досліджується слідчими в рамках інших кримінальних проваджень».

«Не хочу більше про це говорити…», - додав Генпрокурор.

Водночас, з інформації, викладеної на сайті Портнова, випливає, що лише один з десяти позовів було подано до Махніцького. Відповідачем в інших дев’яти справах виступає саме Генеральна прокуратура України, якою сьогодні керує Ярема, підкреслює Закон і Бізнес.

Генеральний прокурор також зауважив, що сьогодні розслідуються справи щодо 22 колишніх високопосадовців: «22 особи з числа оточення Януковича. Це вищі посадові особи держави, сьогодні оголошені в розшук і знаходяться за межами України.

Відносно них відкриті кримінальні провадження як за фактом причетності до масових вбивств і до тих злочинів, що були вчинені з листопада 2013 по лютий 2014 роки, під час Майдану», - заявив він.