Яценюк порівняв Путіна з наркоманом: він потребує нових анексій

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає Радіо Свобода.

«Його політика перетворила Путіна на наркомана. Його виживання залежить від захоплення чужих територій. Він потребує нових анексій. Анексія Криму принесла йому вдома багато аплодисментів», – відзначив Яценюк.

Читайте такожПутін похвалив своїх військових за крадіжку українського Криму«Але це не буде тривати вічно. Західні санкції починають діяти, і люди страждають», – наголосив прем’єр-міністр України.

США, Євросоюз та інші країни запровадили проти Росії санкції через анексію Криму і роль Москви в ескалації конфлікту на сході України. Внаслідок цих санкцій, а також значного падіння цін на основні продукти експорту – нафту і газ – Росія зазнає відчутних втрат, її валюта девальвує, економіка входить у рецесію.