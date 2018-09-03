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Порошенко призначив посла України в Греції

16:33, 03 вересня 2018
Політика
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Указ про призначення Шутенка був підписаний 3 вересня / фото УНІАН

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Відповідний указ №267/2018 від 3 вересня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Шутенка Сергія Олександровича надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці", - йдеться у документі.

Раніше Шутенко обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство закордонних справ України заявляє, що в Греції та Італії арештовано близько 250 українських моряків, переважну більшість - за перевезення нелегальних мігрантів.

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Теги: #президент#Греція#Петро Порошенко#посол України