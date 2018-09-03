Порошенко призначив посла України в Греції

Раніше Сергій Шутенко обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС.

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці.

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Відповідний указ №267/2018 від 3 вересня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Шутенка Сергія Олександровича надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці", - йдеться у документі.

Раніше Шутенко обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство закордонних справ України заявляє, що в Греції та Італії арештовано близько 250 українських моряків, переважну більшість - за перевезення нелегальних мігрантів.