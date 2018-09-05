Владу звинуватили у бажанні провести вибори за законом Януковича, щоб зберегти «ручний» парламент

Після запровадження відкритих виборчих списків до Верховної Ради зможуть потрапити справжні незалежні патріоти зі свіжими ідеями.

Чинна влада не хоче допустити ухвалення проекту нового Виборчого кодексу у другому читанні, адже розуміє, що може назавжди втратити «ручний» парламент. Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Кодекс має запровадити пропорційну систему й відкриті регіональні виборчі списки на парламентських перегонах. Влада боїться цього ніби вогню, адже про «ручний» парламент тоді можна назавжди забути», – зазначив укропівець.

За словами парламентаря, після запровадження відкритих виборчих списків до Верховної Ради зможуть потрапити справжні незалежні патріоти зі свіжими ідеями. У разі ухвалення нового законодавства в Україні запрацює внутрішньопартійна конкуренція, адже на верхівку списків можна буде потрапити тільки завдяки відданій праці, а не за рахунок великого гаманця.

«Доки нами правлять клептократи, які купили свої посади, Україна ніколи не вийде із замкненого кола злиденного життя», – зауважив представник УКРОПу.

Парламентар нагадав, що з ініціативи «Українського об’єднання патріотів» десятки рад різних рівнів ухвалили звернення до парламенту на підтримку нового Виборчого кодексу. Втім, зараз існує загроза спотворення документа через правки провладних депутатів.

«Діюча влада робитиме все, щоб парламентські вибори 2019 року відбулися за законом Януковича. Для президента й провладних партій це єдиний шанс виграти вибори та законсервувати себе у владі», – наголосив парламентар.

Тарас Батенко закликав патріотів приєднатися до всеукраїнської акції на підтримку виборчої реформи, яка запланована на 6 вересня.

«УКРОП є одним із організаторів цієї акції й закликає всі політичні партії, які хочуть зламати систему корупції й тиску в Україні, прийти та підтримати відкриті списки», – наголосив голова УКРОПу.

Зазначимо, що мітинг під стінами Верховної Ради відбудеться 6 вересня о 9:30. Тисячі громадян вимагатимуть ухвалення Виборчого кодексу, який передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. До акції долучаться відомі політики й активісти, які виступають за необхідність зміни виборчого законодавства. Йдеться про ухвалення в другому читанні нового Виборчого кодексу, за який депутати проголосували в першому читанні в листопаді 2017 року. Але наразі провладні партії блокують його ухвалення.