Брюссель скептично поставився до поправок у Конституцію України щодо ЄС і НАТО - Deutsche Welle

Європейський союз досить скептично відреагував на ініціативу президента України Петра Порошенка законодавчо закріпити курс на євроінтеграцію у Конституції держави; так, у Брюсселі не вважають, що зараз актуально говорити навіть про перспективу членства України в Євросоюзі, а що стосується перспектив членства у НАТО, мови про План дій щодо членства (ПДЧ) "і близько не йде".

Про це повідомляє Deutsche Welle. З одного боку, інформує видання, можливо, вся справа в тому, що ініціатива Порошенка ще не привернула до себе значної уваги з боку євроструктур, так як вона тільки на ранніх етапах. Але з іншого боку, навіть ті, хто підтримує європейську та євроатлантичну перспективу для України, без будь-якого ентузіазму сприйняли ідею зміни конституції.

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"Ми переконані, що більшість людей дивиться в напрямку Європи. І ми маємо це переконання незалежно від того, це закріплено в Конституції чи ні", - зазначив представник фракції Європейської народної партії, постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер, коментуючи цю ініціативу. Незважаючи на те, що він є прихильником євроінтеграції України, політик задається питанням - а чи дійсно є необхідність закріплювати таке бажання в Основному законі?

Депутат від соціал-демократів Кнут Флекенштайн заявив, що українці самі вирішують, що і як прописувати у своїй Конституції, але запропонував все-так зосередитися на "роботі сьогоднішнього дня".

"Втім, я волію, щоб ми замість розмов про мрії, про завтра, зосереджувалися на сьогоднішній роботі. Є достатньо роботи, щоб спочатку імплементувати угоду про асоціацію", - зазначив член комітету Європарламенту у закордонних справах.

Відомий прихильник європейської України Ребекка Хармс з фракції Зелених називає Угоду про асоціацію між ЄС і Україною "надзвичайно важливим" кроком.

"Реалізація того, про що вже домовилися, є шляхом, яким Україна нарешті зможе добитися членства в ЄС", - заявила вона в інтерв'ю DW.

Втім, і Хармс також вважає, що Україні потрібні трохи інші зміни. Наприклад, новий закон про вибори.

"Реформа виборчого права стабілізувала б демократію в Україні і укріпила би фундамент для курсу на Євросоюз", - говорить політик з Німеччини.

Найпростіше прокоментували ситуацію у прес-службі НАТО, процитувавши резолюцію саміту НАТО у Брюсселі.

"Ми непорушні щодо нашої підтримки права України вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику самостійно, без втручання ззовні. В світлі знову заявлених прагнень України до членства в НАТО, ми вірні нашим рішенням, прийнятим на саміті в Бухаресті", - йдеться у тій частині резолюції, яка стосується України.

Галер, до речі, вважає не дуже правильним намір Порошенко провести референдум щодо членства в НАТО, яке він постійно озвучує, і попереджає: в Європі вже не раз траплялися ситуації, коли референдуми ставали майданчиком для висловлення невдоволення владою.

"Якщо люди недостатньо задоволені урядом, то яке б питання цей уряд не поставив, люди спершу кажуть "Ні!", - пояснює депутат.

Але є ризики навіть і без проведення референдуму. Галер висловлює надію, що у Верховній Раді під час голосування у другому читанні знайдуться 300 голосів "за".

"Якщо ж не знайдуться, то це виставить у негативному світлі справжнє позиціонування (щодо підтримки європейської і євроатлантичної інтеграції в Україні)", - попереджає німецький політик.