МЗС РФ погрожує Україні тяжкими наслідками за відмову від позаблокового статусу

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає ТАСС.

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«Це дуже серйозна помилка української влади, вона буде мати надзвичайно тяжкі наслідки для врегулювання внутрішньоукраїнської кризи»,- сказав він.