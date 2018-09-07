Російський омбудсмен запевняє, що стан здоров’я Сенцова не погіршився

За словами російського омбудсмена, українському режисеру продовжують колоти внутрішні ін’єкції, а також надають підтримуючу суміш.

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова відправила лист на ім’я Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, у якому запевняє, що стан здоров’я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова не погіршився.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Нарешті отримала відповідь від Уповноваженого РФ на одне із моїх численних звернень про стан здоров’я Олега Сенцова. Тетяна Москалькова повідомляє, що стан здоров’я у Олега не погіршився. Йому продовжують колоти внутрішні ін’єкції, а також надають підтримуючу суміш. Олег знову відмовився від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні. Він, нібито, посилається на відсутність хвороби та задовільні умови утримання і лікування в медичній частині колонії. Але ж ми усі добре знаємо, істинну причину його відмови. Оскільки в міській лікарні до нього ставляться жахливо. Йому не надають належної медичної допомоги і тиснуть психологічно. Що ж до питання якнайшвидшого обміну політв’язнями, на якому я постійно наголошую, Т. Москалькова в черговий раз повідомила, що немає таких повноважень. Шкода, що знову не отримала детальної інформації щодо стану здоров’я Олега Сенцова та інших політв’язнів з відповідними підтверджуючими документами», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.