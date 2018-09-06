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Петиція на сайті Білого дому за звільнення Сенцова набрала необхідні 100 тисяч підписів

16:26, 06 вересня 2018
Політика
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На сьогоднішній день петиція набрала вже більше 100 600 голосів / фото facebook.com/denisovaombudsman

Петиція до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом звільнити незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова зібрала необхідну кількість голосів для розгляду в Білому домі.

На сьогодні петиція набрала вже більше 100 600 голосів. Тепер протягом 60 днів звернення має розглянути адміністрація президента США.

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Як повідомляв УНІАН, звернення на сайті Білого дому зареєстрували 9 серпня. Щоб петицію розглянули в Адміністрації Трампа, її мали підписати 100 тис. людей за 30 днів. Ще кілька днів тому звернення не набрало навіть половини голосів.

ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Теги: #Сенцов