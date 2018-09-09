Вишинський у Росії отримав премію імені Політковської

Зазначимо, Вишинського підозрюють у державній зраді і незаконному зберіганні зброї.

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, підозрюваний у державній зраді і незаконному зберіганні зброї, став лауреатом російської премії "Камертон" імені Анни Політковської.

Про таке рішення журі премії повідомив голова Союзу журналістів Росії Володимир Соловйов, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомлялося, 15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АРК провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" у Києві й у домівках деяких співробітників агентства.

Вишинського тоді затримали й оголосили йому підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ).

Слідство зібрало докази того, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

За результатами слідчих і негласних слідчих дій було встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності російського агентства.

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17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на два місяці.

Вишинський відмовився від українського громадянства на користь російського, сподіваючись на видачу його РФ.

5 липня Міністерство закордонних справ Росії озвучило вимогу "негайно і безумовно" звільнити керівника "РИА Новости Україна".

6 липня підозрюваному у держзраді Вишинському повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї.

6 серпня Апеляційний суд Херсонської області продовжив термін перебування під вартою Вишинського до 8 вересня.

5 вересня Херсонський міськсуд не зміг продовжити запобіжний захід Вишинському. Підозрюваному стало зле у залі суду, тому його спершу госпіталізували з підозрою на інфаркт, а потім повернули до суду. Однак суддя вирішив відправити Вишинського на обстеження.

6 вересня Вишинському продовжили арешт до 4 листопада.

Анна Політковська була відомим російським журналістом-розслідувачем і працювала в "Новій газеті". Її застрелили 7 жовтня 2006 року в Москві в під'їзді власного будинку.