Луценко зробив нову заяву про напади на активістів в Україні: плану щодо дестабілізації не було

Генпрокурор заявив, що всі напади на активістів на півдні України розкрито.

Крім замаху на Катерину Гандзюк, в Україні було здійснено і низку замахів, у тому числі смертельних – на людей, які позиціонують себе як активісти.

Тому глава ГПУ Юрій Луценко спеціально збирав прокурорів південних областей для того, щоб вони звернули увагу на можливий взаємозв'язок цих подій, розповів він в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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"Зв'язок не встановлений, але всі ці злочини розкрито. І в них немає ніякої вказівки на якусь спільноту. Тому давайте поки що дамо відбій підозрі на те, що ці напади були здійснені в рамках одного плану дестабілізації", - зазначив Луценко.

При цьому раніше генпрокурор говорив про можливість такого плану з дестабілізації.

"Вважаю, що помилки в моїй заяві про можливий план не було. Краще підняти планку небезпеки, ніж недооцінити загрозу", - пояснив глава ГПУ.

Раніше Луценко заявляв, що напади на проукраїнських активістів на півдні України пов'язані між собою і, ймовірно, є реалізацією чергового плану з дестабілізації країни. "Враховуючи останні події на півдні України, де ми бачимо фактично об'єднаний ланцюг нападів на проукраїнських громадських активістів, я не відкидаю, що після плану "Б", який нейтралізували СБУ і військова прокуратура, я маю на увазі план Савченко, включається черговий план з дестабілізації країни з метою організації обурення і ненависті до своєї держави. Під впливом того, що організовує країна-агресор", - сказав він.