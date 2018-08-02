"Частина російського плану з дестабілізації України": Луценко про серію нападів на активістів

Після викриття підготовки до теракту Савченко та Рубана Росія намагається здійснити розкол України в інший спосіб.

Напади на проукраїнських активістів на півдні України пов’язані між собою і, ймовірно, є реалізацією чергового плану з дестабілізації країни.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час спільного брифінгу СБУ та ГПУ щодо завершення досудового розслідування у справі народного депутата Надії Савченко та керівника "Офіцерський корпус" Володимира Рубана про підготовку теракту у Києві, повідомляє ТСН.

"З огляду на останні події на півдні України, де ми бачимо фактично об'єднаний ланцюг нападів на проукраїнських громадських активістів, я не виключаю, що після плану "Б", який нейтралізували СБУ і військова прокуратура, я маю на увазі план Савченко, включається черговий план дестабілізації країни з метою організації обурення і ненависті до своєї ж держави. Під впливом того, що організовує країна-агресор", - сказав він.

Також Луценко зазначив, що Росія намагається приховати свою причетність до теракту, який готували Савченко та Рубан.

"Москва, як завжди намагається замести сліди, але військова прокуратура все чітко фіксує і за все настане час розплати. Це не смішна справа, це не політична справа - це справа про терористичний акт проти української держави, ниточки якої ведуть до вищого керівництва Російської Федерації", - наголосив генпрокурор.

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За словами глави ГПУ, нині відомі керівники військових частин, старші офіцери збройних сил РФ, в яких завантажувався смертельний вантаж для Савченко та Рубана.

"Після того як інформація була оприлюднена у Верховній Раді України, заднім числом ці особи були переведені в інші місця несення служби", - запевнив Луценко.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО й активіста Віталія Олешка "Сармата". За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини та друзів. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.

Того ж дня в Херсоні напали на місцеву активістку Катерину Гандзюк - чоловік чекав біля під'їзду і хлюпнув на дівчину невідомою рідиною. Жінка отримала опіки 30% тіла. Поліція опублікувала відео з підозрюваним у нападі.

Як з’ясували експерти, активістку у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Нині Гандзюк екстренно перевезли літаком до Києва.