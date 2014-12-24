ЄБРР виділить Україні більше мільйона доларів на створення офісу реформ

Про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає Еспресо.TV

"Попередньо ми обговорювали 1млн 80 тис. доларів на проектний офіс", - сказав він.

Шимків повідомив, що на засіданні Нацради реформ було ухвалене рішення про створення проектного офісу по проведенню реформ за підтримки ЄБРР.

Також він зазначив, що в АПУ планують призначити директора проектного офісу та підписати угоду з ЄБРР до кінця січня.

"Наступний крок - це юридичне створення такого офісу і підписання угоди з ЄБРР, виділення коштів, а відтак буде проведений конкурс на посаду щодо директора такого офісу... Директор проектного офісу повинен бути призначений до кінця січня", - сказав Шимків.

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Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що Нацрада реформ спільно з ЄБРР пропонує створити офіс впровадження реформ.