Лозовий заявив, що готовий взяти Омеляна на поруки

На його думку, це помста міністру за те, що він реально бореться із корупцією у міністерстві.

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий заявив про готовність взяти на поруки міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Політик вважає звинувачення, висунуті проти голови Мінінфраструктури, безпідставними, про що написав на своїй сторінці в Instagram. На його думку, це помста міністру за те, що він реально бореться із корупцією у міністерстві.

"Готовий взяти на поруки міністра-націоналіста Володимира Омеляна. Він — справжній реформатор і патріот. Переслідування його — це і є помста за те, що Володя справді бореться з корупцією. А самі звинувачення — це 1937 рік. Два тижні колись жив не в тому будинку, це як?", — написав Лозовий.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру сьогодні, 13 вересня.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Зазначається, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про «незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».