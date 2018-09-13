Суд обере запобіжний захід Омеляну завтра

НАБУ підозрює Омеляна в незаконному збагаченні у період перебування на державній службі.

Cолом’янський суд Києва завтра, 14 вересня, обиратиме запобіжний захід до міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

«14 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міністру інфраструктури України. Слідчий суддя: Сергієнко Г. Л.», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру сьогодні, 13 вересня.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Зазначається, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про «незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».