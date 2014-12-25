ЗМІ: Мітингувальники під Радою вже готують коктейлі Молотова
11:36, 25 грудня 2014Політика
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Працівники "Укрспирту", які пікетують Верховну Раду України, на знак протесту підготували коктейлі Молотова з алкоголю.
Працівники "Укрспирту" вимагають не приватизувати підприємство / Hromadske.TV @HromadskeTV
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Працівники "Укрспирту" вимагають не приватизувати підприємство і на знак протесту виготовляють коктейлі Молотова з алкоголю, який привезли з собою. Як підкреслюють журналісти, які працюють на місці подій, люди готують коктейлі Молотова з метою підкреслити серйозність своїх намірів.
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Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою зібралось біля 500 мітингувальників, представників різних мітингів. Зокрема, це мітинги з вимогою легалізації букмекерства, з вимогою реформування “Укрспирту”, а також мітинг на захист Академії педагогічних наук.
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