ЗМІ: Мітингувальники під Радою вже готують коктейлі Молотова

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Працівники "Укрспирту" вимагають не приватизувати підприємство і на знак протесту виготовляють коктейлі Молотова з алкоголю, який привезли з собою. Як підкреслюють журналісти, які працюють на місці подій, люди готують коктейлі Молотова з метою підкреслити серйозність своїх намірів.

Читайте такожВіце-спікер ВР: Кілька сотень людей під Радою – це не острах для більшості депутатів

Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою зібралось біля 500 мітингувальників, представників різних мітингів. Зокрема, це мітинги з вимогою легалізації букмекерства, з вимогою реформування “Укрспирту”, а також мітинг на захист Академії педагогічних наук.