Українці розказали, кого вони вважають "кандидатами від Кремля" на виборах президента

Бойко, Рабінович та Тимошенко - саме цими політиками найбільше зацікавлена Росія.

Серед ймовірних кандидатів у президенти України Росію найбільше цікавить один із лідерів "Опозиційного Блоку" Юрій Бойко, голова партії "За життя" Вадим Рабінович та лідерка партії "Батьківщина Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного 30 серпня — 9 вересня трьома дослідницькими центрами: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС. Опитано 10005 респондентів. Похибка становить близько 1,2%.

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Відповідаючи на запитання по кожному з політиків, наскільки зацікавлена Росія в тому, щоб він став наступним президентом України, опитані зазначили, що найбільше Росія зацікавлена в таких кандидатах, як Юрій Бойко (46,5%), Вадим Рабінович (37,9%), Юлія Тимошенко (28,4%), Петро Порошенко (19,8%), Олег Ляшко (15,4%), Володимир Зеленський (7,1%), Анатолій Гриценко (6,7%), Андрій Садовий (5,2%), Святослав Вакарчук (3,7%).

Варто зазначити, що наразі ні Зеленський, ні Вакарчук не заявили, що йдуть на вибори.

Раніше соціологи озвучили фаворитів виборів до ВР в разі голосування найближчої неділі.