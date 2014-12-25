Реформу ДАІ почнуть вже у січні

Про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ Катерина Згуладзе, повідомляє прес-служба МВС.

"У середині січня заплановано реформування Державтоінспекції. Буде створена нова нормативна база, функціональний розподіл, підбір кадрів, і зокрема, людей, які будуть їх навчати. Адже ті, хто вчитимуть поліцейських, повинні самі вірити в те, чому навчають", - зазначила вона.

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Згуладзе також зазначила, що реформа МВС розпочнеться по всій Україні, але в першу чергу у великих містах. Почнуть з Києва.

"Будуючи нову систему ми хочемо покращити роботу в цілому. Успіх реформ залежить й від самих поліцейських, від того, наскільки вони самі готові до змін", - сказала вона.

Згуладзе додала, що для неї велика честь, що є команда, яка готова робити масштабну реформу, команда, в якої є політична воля.

"Нам потрібна поліція, яка буде служити народу. Ми будемо намагатися змінити ставлення між громадянами та поліцією, та встановити між ними зв'язок. Коли рівень довіри до міліції – нульовий, нас ніхто не почує. Першочергова задача, яка стоїть перед нами, – відбудувати імідж. Це змінить якість та стандарти роботи", - сказала вона.