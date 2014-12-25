У Яценюка радять незгодним із бюджетом-2015 відкликати міністрів
14:09, 25 грудня 2014Політика
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Депутат Верховної Ради, заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський закликав парламентські фракції, які є членами правлячої коаліції та не сприймають проект бюджету на 2015 рік, відкликати своїх міністрів зі складу Уряду.
Сергій Пашинський / Фото УНІАН
Про це він заявив у залі засідань Верховної Ради у четвер, 25 грудня.
Сергій Пашинський нагадав, що фракції-члени парламентської коаліції разом формували склад Кабінету Міністрів.
«Якщо у вас таке категоричне несприйняття до законопроекту, то фракції, які висували своїх кандидатів на посади міністра освіти, міністра соціальної політики, міністра фінансів, повинні відкликати своїх міністрів, а потім уже повертати цей законопроект», - закликав Сергій Пашинський.
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