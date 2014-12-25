Україна подала поправку в МАГАТЕ щодо відповідальності РФ за ядерні установки в Криму

Про це сказав голова Державної інспекції з ядерного регулювання Сергій Божко. "Поправки стосуються того, що країна-окупант несе всю відповідальність за те, що, не дай Бог, станеться на цьому об'єкті", - сказав він.

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"Але при цьому, ми, тобто країна-власник цієї ядерної установки, відповідає за питання фізичного захисту й нерозповсюдження ядерної зброї", - додав Сергій Божко.

За словами голови Держатомрегулювання, Росія вже намагалася офіційно закріпити право власності на ядерні установки в Криму, але жодна країна-член МАГАТЕ не визнала це.

Крім цього, за словами Сергія Божка, МАГАТЕ розглядає питання про прямі інспекції зі свого боку. "Що це дасть? Це дасть розуміння того, що Крим не є територією Росії", - зазначив голова Держатомрегулювання.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державна інспекція ядерного регулювання України влітку 2014 року вирішила призупинити дію ліцензії Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на право експлуатації дослідницького реактора ІР-100.