Україна застерегла РФ від посягання на ядерні об`єкти в Криму

"МЗС висловив рішучий протест у зв’язку зі спробами застосування Російською Федерацією своєї національної юрисдикції до ядерних об’єктів, установок та матеріалів України, розташованих на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території України в Автономній республіці Крим та місті Севастополь та намаганням поширити на них положення Угоди між СРСР та МАГАТЕ від 21 лютого 1985 року", - йдеться в повідомленні.

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У переданій російській стороні ноті наголошується, що всі ядерні об’єкти, установки і матеріали, що знаходяться на території Криму та Севастополя, є власністю України, а їх правовий статус, порядок експлуатації, використання та обслуговування визначені законодавством України і положеннями Угоди між Україною та МАГАТЕ.

"Спроби Росії вчинити будь-які дії, спрямовані на односторонню зміну національної юрисдикції ядерних об’єктів України в Криму є нікчемними. Такі дії створюють пряму загрозу міжнародному режиму, встановленому Договором про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року", - говориться в ноті.

У МЗС застерегли російську сторону від порушення без’ядерного статусу частини території України, окупованої Російською Федерацією.