Сутички під ГПУ: постраждали 7 поліцейських

Наголошується, що учасники акції намагалися пошкодити вхідні двері адмінбудівлі, а з приміщення застосували вогнегасники. У відповідь активісти почали кидати по вікнах камінням.

Поліція Києва заявляє, що під час акції під Генпрокуратурою постраждали 7 правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

«Під час конфлікту постраждало кілька правоохоронців, надати допомогу яким не було можливості через людей, які штурмували приміщення. Потім учасники акції зробили коридор - і поліцейські відступили. Постраждалим поліцейським надають необхідну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що учасники акції намагалися зашкодити вхідні двері адмінбудівлі, а з приміщення застосували вогнегасники. У відповідь активісти почали кидати по вікнах камінням.

На місці продовжують нести службу поліцейські, в тому числі співробітники поліції діалогу, які закликають учасників акції дотримуватися чинного законодавства і висловлювати свою позицію мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, Україна видала Росії громадянина Російської Федерації Тимура Тумгоева з дотриманням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана парламентом і які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною і Російською Федерацією.