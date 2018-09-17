Біля ГПУ сталися сутички: учасників мітингу поливають водою, у хід пішов сльозогінний газ (фото, відео)

Активісти вимагають зустрічі з генпрокурором та звільнення заступника генпрокурора Єніна.

Біля Генеральної прокуратури України активісти вимагають звільнення заступника генерального прокурора Євгенія Єніна через вислання в РФ добровольця Тимура Тумгоєва.

Як передає кореспондент УНІАН, також невдоволені висланням Тумгоєва вимагають зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

З дверей прокуратури на протестувальників спочатку розпилили якийсь газ, після чого стали поливати учасників пікету водою.

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Учасники мітингу почали кидати у будівлю бруківку та розбивати двері, палити шини й спалили сміттєвий бак.

За порядком біля будівлі ГПУ стежать кілька десятків правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, Україна видала Росії громадянина Російської Федерації Тимура Тумгоєва з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана парламентом та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та Російською Федерацією.