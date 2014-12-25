Мінські переговори можуть продовжитись у п'ятницю - ЗМІ
21:31, 25 грудня 2014Політика
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Мирні переговори у Мінську можуть продовжити у п'ятницю.
У п’ятницю можуть продовжитись мирні переговори / Фото УНІАН
Про це повідомляють джерела ТСН в українській делегації.
За їхніми словами, бойовики намагалися переглянути попередні мінські домовленості, — ті, що були досягнуті у вересні. Тим часом Україна наполягає саме на виконанні попередніх угод.
Головними темами залишаються обмін полоненими та цілковите припинення вогню в районах розмежування військових позицій.
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Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків Захарченко повідомив, що у Мінську контактна група домовилася про обмін полоненими "всіх на всіх".
Мирні переговори у Мінську можуть поновитись у п’ятницю
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