Мінські переговори можуть продовжитись у п'ятницю - ЗМІ

Про це повідомляють джерела ТСН в українській делегації.

За їхніми словами, бойовики намагалися переглянути попередні мінські домовленості, — ті, що були досягнуті у вересні. Тим часом Україна наполягає саме на виконанні попередніх угод.

Головними темами залишаються обмін полоненими та цілковите припинення вогню в районах розмежування військових позицій.

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Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків Захарченко повідомив, що у Мінську контактна група домовилася про обмін полоненими "всіх на всіх".